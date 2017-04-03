Как вы относитесь к похищению невест в Азербайджане? – ВИДЕООПРОС
2017-04-03 11:14 | www.oxu.az | 2
Информационное агентство 1news.az продолжает проект SOS (Sosial Sorğu), в рамках которого репортер Эмиль Насиров задает жителям столицы вопросы на волнующие темы.
Как передает Oxu.Az, тема, которую затронул журналист на этот раз, весьма щепетильна.
Опрашиваемым задавали следующий вопрос: «Как вы относитесь к похищению невест в Азербайджане?».
Вопрос репортера вызвал у респондентов неоднозначную реакцию.
Отметим, что по статье 144.1 УК Азербайджана похищение человека наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
A.M.