Как вы относитесь к похищению невест в Азербайджане? – ВИДЕООПРОС

2017-04-03 11:14 | www.oxu.az | 2

Информационное агентство 1news.az продолжает проект SOS (Sosial Sorğu), в рамках которого репортер Эмиль Насиров задает жителям столицы вопросы на волнующие темы.

Как передает Oxu.Az, тема, которую затронул журналист на этот раз, весьма щепетильна.

Опрашиваемым задавали следующий вопрос: «Как вы относитесь к похищению невест в Азербайджане?».

Вопрос репортера вызвал у респондентов неоднозначную реакцию.

Отметим, что по статье 144.1 УК Азербайджана похищение человека наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

A.M.