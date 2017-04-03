ВС Армении нарушили режим прекращения огня 110 раз за сутки

2017-04-03 11:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении за минувшие сутки 110 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта, сообщает в понедельник минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского и в селе Чинари Бердского районов Армении, обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского и Агбулаг Товузского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского, Гарагашлы, Шихлар, Марзили Агдамского, Горадиз, Гараханбейли и Ашагы Вейселли Физулинского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)