«Свободные демократы» не признают результаты экзит-полла в Армении

2017-04-03 11:43 | www.trend.az | 2

Мы не признаем результаты экзит-полла, не принимаем. Мы вообще ни к одному соцопросу серьезно не относимся, - в беседе с Первым Информационным сказал баллотировавшийся по списку партии «Свободные демократы» Степан Сафарян.

Он отметил, что они ждут не официальных результатов ЦИК, а данных от своих членов в участковых избирательных комиссиях.

«Мы ждем данных от наших членов комиссий, наших доверенных лиц. Но можем констатировать одно, то, что эти выборы, к сожалению, не сильно отличились от всех предыдущих выборов по своему качеству. Это был выбор денег. Все стали свидетелями этого. Общество проголосовало – выбрав деньги», – сказал Сафарян.

Что касается поствыборных процессов, то Сафарян сказал, что они дождутся окончательного подведения итогов выборов.