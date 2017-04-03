Осадков на территории Азербайджана не ожидается, будет туман

2017-04-03 12:38 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 4-5 апреля умеренная весенняя погода на Абшеронском полуострове в основном благоприятно повлияет на состояние метеочувствительных людей. 6 апреля порывистый ветер гилавар на фоне небольшого падения атмосферного давления может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла.