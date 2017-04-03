Уникальное предложение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям!

2017-04-03 11:20 | www.oxu.az | 2

«Expressbank» ставит перед собой цель предоставлять услуги высокого качества на выгодных условиях не только частным, но и корпоративным клиентам. Принимая во внимание желания и предпочтения клиентов, «Expressbank» проводит очередную кампанию, в рамках которой юридические лица и частные предприниматели смогут бесплатно воспользоваться определенными услугами.

По условиям акции корпоративные клиенты получат возможность воспользоваться нижеследующими льготами и предложениями по 10-ти и более банковским услугам:

Зарплатные проекты – бесплатно

Выдача бизнес карт – бесплатно

Установка POS-терминалов – бесплатно

Конвертация валюты – бесплатно

Открытие счета – бесплатно.

В дополнение ко всему этому, банковская комиссия в 0% при осуществлении операций по обналичиванию денежных средств в течение месяца, осуществлению денежных переводов внутри страны, выписке со счета, обналичиванию денежных средств посредством POS-терминалов, осуществлению переводов с фонда заработной платы создает все условия корпоративным клиентам для более эффективного пользования финансовыми ресурсами.

Акция охватывает период с 03.04.2017 по 15.06.2017.

Следует отметить, что в рамках кампании юридическим лицам и частным предпринимателям, получившим кредит в банке, частично будут предоставлены определенные льготы.

В сеть обслуживания «Expressbank» входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр-132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.