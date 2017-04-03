Лавров: В карабахском урегулировании осталось несколько вопросов

2017-04-03 11:27 | www.oxu.az | 2

«Россия – активный участник нагорно-карабахского урегулирования. Совместно с США и Францией – остальными сопредседателями Минской группы ОБСЕ – помогаем сторонам достичь устойчивого преодоления конфликта».

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова, посвященной 25-летию дипломатических отношений России и Армении и опубликованной на официальном сайте МИД РФ.

Глава МИД России напомнил, что решению этой задачи был посвящен состоявшийся прошлым летом по инициативе президента России трехсторонний саммит в Санкт-Петербурге.

«Тематика нагорно-карабахского урегулирования предметно обсуждается и на двусторонних встречах В.Путина с руководителями Армении и Азербайджана, а также в ходе многочисленных контактов между министрами иностранных дел. О многом удается договориться – осталось несколько вопросов, хотя и наиболее сложных. Однако очевидно, что итоги работы зависят, в первую очередь, от политической воли самих сторон, от их готовности проявить гибкость и пойти на компромиссные решения», - заявил Лавров.

Он напомнил о важности сохранения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Н.О.