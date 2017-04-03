Баку рассматривает участие в интеграционных проектах, инициируемых Москвой, с точки зрения политической и экономической выгоды - эксперт

2017-04-03 11:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Баку рассматривает участие в интеграционных проектах, инициируемых Москвой, с точки зрения политической и экономической выгоды, сказал в понедельник, выступая на "круглом столе" на тему "Россия – Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Стратегия партнерства" депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, политолог Расим Мусабеков.

"Баку рассматривает своё участие во всех интеграционных проектах, инициируемых Москвой, с точки зрения своей политической и экономической выгоды, которую сегодня объективно видит не во всех проектах", - сказал он.

Необходимо сегодня помнить и о совместных рисках двух стран, в особенности в области безопасности на Кавказе и на Каспии, сказал Мусабеков.

"Две страны сегодня развивают сотрудничество в военно-технической сфере, но Азербайджан при этом развивает и свою собственную независимую оборонную промышленность", - сказал он.

Эксперт также отметил, что хорошие отношения между Россией и Турцией для Азербайджана это плюс, так как Баку имеет тесные союзнические отношения с Турцией и хочет иметь добрососедские отношения с Россией.

"Определённые действия со стороны Азербайджана в том числе помогли снять недавнюю напряжённость в отношениях Москвы и Анкары. Мы ничего у Москвы не просим, мы за все готовы платить. Мы можем быть третьим партнёром в нескольких форматах, к примеру, с Турцией, при реализации любых проектов, добросовестным партнёром, с финансовой ответственностью", - сказал он.

(Автор: Сяба Агаева)