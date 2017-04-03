В Баку будет частично ограничено автодвижение на ряде улиц

2017-04-03 11:53 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 11:00 и до вечера будет частично ограничено движение транспортных средств на проезжих полосах в Сураханском районе – на Сураханской дорожной развязке по проспекту Гейдара Алиева, а также в Сабаильском районе - в направлении площади Азнефть - Площадь Государственного флага, сообщили в понедельник в ОАО «Азеравтойол».

С 22:00 и до завтрашнего утра также будет ограничено движение в Насиминском районе - на улицах Ковкебханум Сафаралиевой и Диляры Алиевой.

Поэтому на некоторых участках названных улиц движение будет ограничено полностью, а на некоторых территориях – на проезжих полосах, где ведутся разметочные работы, движение будет ограничено частично.

В Баку продолжаются работы по обновлению пешеходных «зебр», дорожной разметки и указательных линий.

(Текст: Кямаля Сеидова)