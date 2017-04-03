Состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-04-03 11:33 | www.oxu.az | 2

Состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана встретил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Казахстана. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Главы государств обошли строй почетного караула. Президент Казахстана поприветствовал азербайджанских солдат.

Президенту Нурсултану Назарбаеву были представлены представители государства и правительства Азербайджана, президенту Ильхаму Алиеву – члены делегации Казахстана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты сфотографировались для официального фото.

10:45

Сегодня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил Аллею шехидов.

Как передает Oxu.Az, президент Казахстана почтил память героических сынов Азербайджана, павших во имя территориальной целостности и независимости нашей страны, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Образцовый оркестр министерства обороны исполнил государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Нурсултан Назарбаев полюбовался панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку. Гостя проинформировали об истории Аллеи шехидов, проводимых в столице созидательных работах.

19:28 (02.04.2017)

В Азербайджан с официальным визитом прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как передает Oxu.Az, в международном аэропорту Гейдар Алиев высокого гостя встретил почетный караул.

Президента Казахстана приветствовали первый вице-премьер Ягуб Эюбов, замглавы МИД Халаф Халафов и др.

A.M.