Один из проспектов столицы закроют для движения

2017-04-03 11:39 | www.oxu.az | 2

В Баку на проспекте Бабека и улице М.Хади частично ограничат движение транспорта.

Как сообщили Oxu.Az в ОАО «Азеравтойол», в связи с проводимыми ремонтными работами на части улицы Мухаммеда Хади до пересечения с проспектом Бабека, а также на проспекте Бабека в направлении города до пересечения с улицей Мухаммеда Хади движение транспорта будет частично ограничено.

Ограничение во время ремонтных работ будет применено на одной полосе, на других полосах движение останется открытым. Ремонтные работы продлятся два дня.

A.M.

