Инициатива «Гражданин наблюдатель» зафиксировала на выборах в Армении 1918 нарушений

2017-04-03 12:02 | www.trend.az | 2

Инициатива «Гражданин наблюдатель» в период с 07:00 до 20:00 зафиксировала 1918 нарушений, касающихся подготовки голосования, процесса голосования и общего характера, которые сейчас на этапе проверки, заявил журналистам председатель клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян.



По его словам, в течение дня в целом зарегистрировано 471 нарушений, из них 47 касаются наблюдателей, представителей СМИ, нарушения прав посетителя или наблюдателя, 184 – отказа технического прибора, 88 – присутствия на избирательном участке посторонних лиц, 16 – случаев давления и насилия, 136 – скопления людей и машин.



В этапе подготовки, в период с 07:00 до 08:00, инициатива зафиксировала 300 нарушений, из них 49 – нарушения порядка работы избирательной комиссии, 163 – неправильной расстановка мебели, урн для голосования, 19 – случаи, связанные с наличием на участках агитационных материалов, 8 – касаются принадлежностей голосования, 61 – другие случаи.



В ходе самого голосования, в период с 08:00 до 20:00, зафиксированы 1147 нарушений. Из них 54 касаются нарушений работы избирательной комиссии, 121 – проблем, связанных с подтверждением личности, регистрацией, 243 – нарушения тайны голосования или попытки нарушения, 116 – нарушения порядка предоставления помощи избирателю при голосовании, 77 – выноса или вноса принадлежностей голосования, 5 – обещания раздать избирательную взятку, 26 – осуществления агитации и контрагитации, 178 – принуждения избирателей к голосованию, 77 – многократного голосования или голосования вместо другого лица, 13 – нарушения избирательного права и 237 – другие нарушения.



За ходом выборов на 1521 избирательных участках следили 3112 наблюдателей инициативы «Гражданин наблюдатель».