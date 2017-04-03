Госкомитет распространил заявление в связи с ликвидацией Всероссийского азербайджанского конгресса

2017-04-03 13:03 | www.apa.az | 3

Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана распространил заявление в связи с ликвидацией Всероссийского азербайджанского конгресса.

Как сообщили АПА в Госкомитете, в заявлении говорится: «Распространенное СМИ России сообщение об обращении Минюста РФ в Верховный суд в связи с ликвидацией Всероссийского азербайджанского конгресса вызвало серьезную обеспокоенность общественности Азербайджана, в том числе многомиллионной азербайджанской диаспоры в России».