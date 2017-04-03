Названо максимально возможное число землеподобных планет в Солнечной системе

2017-04-03 11:45 | www.oxu.az | 3

Ученые из Торонтского университета (Канада) оценили количество землеподобных планет, способных поместиться в пределах зоны обитаемости вокруг солнцеподобной звезды.

Как передает Oxu.Az, препринт исследования имеется в редакции Лента.ру.

В пределах зоны обитаемости может находиться до пяти небесных тел размером с Землю. Общее число возможных устойчивых орбит в данном случае оценивается в миллиард. К оригинальным выводам авторы пришли, проведя компьютерное моделирование. Оно позволило определить количество планет, совместимое с устойчивой динамикой солнечноподобной системы.

Нахождение планеты в зоне обитаемости предполагает, что на ее поверхности может находиться вода в жидком состоянии. В Солнечной системе в зоне обитаемости располагаются Венера, Земля и Марс.

Н.О.