Модель с обложки Vogue нашли мертвой – ФОТО

2017-04-03 11:51 | www.oxu.az | 3

Одну из самых перспективных моделей Индии Рауду Атиф, которая украсила собой обложку Vogue Индия в октябре 2016 года, нашли мертвой в комнате общежития.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Jet Setter.

Смерть юной модели ошеломила общественность Индии. Тело девушки нашли в общежитии медицинского колледжа в городе Раджшахи в Бангладеше, где девушка училась на врача.

Из-за отсутствия на теле Рауды Атиф следов насильственной смерти местная полиция сделала лишь предположение о суициде. Однако друзья модели утверждают, что девушка всегда была полна энергией и планами на будущее.

Администраторы учебного заведения заверили, что проблем с обучением модель никогда не имела, потому что сама ранее признавалась, что модельный бизнес для нее лишь хобби, а профессия медика стоит в приоритете.

A.C.

