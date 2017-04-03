Азербайджан важен для России в самых разных сферах сотрудничества - Григорий Трофимчук

2017-04-03 12:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Хотелось бы, чтобы прошедшие годы стали крепким фундаментом для будущих азербайджано-российских отношений, новым стартом, а не символом затухающей постсоветской дружбы, сказал в понедельник в Баку, выступая на "круглом столе" на тему "Россия – Азербайджан: 25 лет дипломатических отношений. Стратегия партнерства" председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований (ФПНИ) «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук.

"Азербайджан важен для нас во всех отношениях - экономических, военно-политических, гуманитарных и стратегических, как региональных, так и на международном уровне", - сказал Трофимчук.

По его словам, Баку больше глобальный партнёр Москвы, чем региональный, у которого Москве есть чему поучиться, особенно в конфессиональной сфере, где у Москвы есть некоторое проблемы.

"Россия должна понимать важное значение Азербайджана как одной из ключевых фигур тюркского мира. России необходимо изучить более тесный контакт с тюркским миром, на примере Азербайджана в том числе", - сказал Трофимчук.

По его словам, после последних обострений в нагорно-карабахском конфликте сложилась опасная и невнятная ситуация, которую Москва не должна пускать на самотёк. При этом именно Баку сегодня стремится к компромиссам в вопросе нагорно-карабахского конфликта, в том числе к этому можно отнести создание платформы мира между Арменией и Азербайджаном и готовность обсуждать статус Нагорного Карабаха, сказал эксперт.

По мнению Трофимчука, ближайшие годы будут нелегкими, так как сегодня существует угроза дестабилизации региона Южного Кавказа и других сложных региональных ситуаций, учитывая концентрацию нерешенных проблем на постсоветском пространстве.

Он отметил, что очень важно и то значение, которое придаётся русскому языку в Азербайджане.

(Автор: Сяба Агаева)