Транскаспийский маршрут может стать альтернативным ответвлением Шелкового пути - Национальная палата предпринимателей Казахстана

2017-04-03 12:04 | www.trend.az | 3

У Азербайджана и Казахстана есть большой интерес к Транскаспийскому транспортному маршруту, сказал Председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" Аблай Мырзахметов в кулуарах пятого заседания Тюркского делового совета в Астане, передает корреспондент Today.kz.

"Они [Азербайджан] много вкладывают в развитие порта в Баку, то же самое делаем мы с казахстанской стороны. Уверен, что транскаспийский маршрут может стать еще одним альтернативным ответвлением Шелкового пути. Есть большая магистраль, которая через Казахстан, Россию идет в Европу и Китай, и есть другой маршрут, который идет в Турцию, и так же дальше может идти в страны Ближнего Востока и Европу. В этом году Турция должна завершить свою сторону, соединиться с Грузией и фактически этот маршрут будет готов, тем самым Баку - Актау будет как раз для перевалки товаров. Там сейчас идет расширение", - сказал Мырзахметов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

В октябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении Международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.