Натиг Алиев примет участие в XX Евразийском экономическом саммите в Стамбуле

2017-04-03 13:05 | www.apa.az | 3

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев по поручению президента страны Ильхама Алиева посетит Турцию для участия в XX Евразийском экономическом саммите в Стамбуле.

Как сообщили АПА-Экономикс в ведомстве, саммит, организованный Фондом стратегических и социальных исследований «Мармара Групп», состоится 5-6 апреля. Запланировано выступление Натига Алиева на сессии «Равновесный статус спроса и предложения в устойчивом энергетическом, телекоммуникационном, транспортном и экономическом развитии: основные игроки и фигуры». В 2015 году в рамках 18-го Евразийского экономического саммита Натиг Алиев был награжден медалью Фонда «Мармара Групп».