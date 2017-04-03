От лагеря протестующих в Дагестане дальнобойщиков отвели войска

2017-04-03 11:57 | www.oxu.az | 3

Войска Росгвардии отвели бронетехнику от протестного лагеря дагестанских дальнобойщиков около Манаса. 2 апреля вблизи лагеря оставалось незначительное количество военных, но водители продолжают блокировать проезд большегрузов по федеральной трассе Ростов-на-Дону — Баку.

Как передает Oxu.Az, по информации «Новой газеты», нескольких дальнобойщиков задержали, как утверждается, с камнями и «коктейлями Молотова». Официально об этом не сообщалось.

В лагерь прибыла группа парламента Дагестана, дальнобойщикам пообещали встречу с руководством республики «в ближайшее время».

О блокировке лагеря дальнобойщиков в Дагестане стало известно 31 марта. Лагерь окружили вооруженные бойцы Росгвардии, на место пригнали бронетранспортер.

С 27 марта в России началась новая волна протестов против сбора платы за проезд фур по федеральным трассам (система «Платон»). В Дагестане, через который идет значительное количество грузов из Азербайджана и Ирана, в протесте принимают участие около 4 тысяч машин.

Н.О.