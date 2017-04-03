Чавушоглу: Турция хочет вместе с Азербайджаном стать важным игроком на Кавказе

2017-04-03 12:04 | www.oxu.az | 3

Турция хочет стать совместно с Азербайджаном важным игроком на Кавказе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам министра, Турция стремится стать важным игроком в мире в целом.

«Мы хотим быть на всех переговорных аренах в мире. Стремимся защитить угнетенных и беспомощных во всех уголках мира», - сказал он.

Чавушоглу также отметил, что Турция проводит деятельность для урегулирования конфликтов, окончания войны в Сирии и развития балканских стран.

Н.О.