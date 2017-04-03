Kuzey Irak ve Hakkari kırsalındaki PKK hedeflerine hava harekatı

2017-04-03 13:18 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’taki Avaşin, Basyan ve Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK’ya ait 4 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Dün 13.15-13.42 saatleri arasında Kuzey Irak’taki Avaşin, Basyan ve Hakkari’de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği ve PKK’ya ait 4 adet hedefin (sığınak, barınma yeri ve silah mevziileri) imha edildiği belirtildi.

BATMAN VE BİSMİL'DE 174.5 KİLO AMONYUM NİTRAT

TSK, Batman ve Bismil'de toplam 174.5 kilo amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır/Hani’de icra edilen operasyonda tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, bir el dürbünü, iki telsiz ve 156 kg kubar esrar ele geçirildi. Batman Merkez’de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 74,5 kilo amonyum nitrat, 47 kök kenevir ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi. Diyarbakır Bismil’de ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında, 100 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı, tespit edilerek imha edildi.