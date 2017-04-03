50 terörist etkisiz hale getirildi

2017-04-03 13:19 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 29'u ölü, 11'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 262 operasyon gerçekleştirildi. Örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 435 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 65 kişi gözaltına alınırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 973 kişi gözaltına alındı.



Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 29'u ölü, 11'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, 81 ilde 2 bin 403 ekipten oluşan 7 bin 378 personelin katılımıyla vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan korunmaları, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini yapabilmeleri amacıyla 4 bin 896 okul ve çevresinde (okul servis araçları, kahvehane, internet kafe, oyun salonu, parklar vb.) 'Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' yapıldı.