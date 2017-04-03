Председатель TOBB: «Коридор через Каспий имеет все шансы стать одной из важнейших транспортных артерий мировой торговли»

2017-04-03 13:22 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Anadolu, об этом сказал председатель Союза палат и бирж Турции (TOBB) Рифат Хисарджиклыоглу на V заседании Делового совета тюркоязычных государств в Астане. «Сотрудничество не должно ограничиваться двусторонними отношениями. В реализации инициатив должны участвовать четыре или шесть стран», - сказал Р.Хисарджиклыоглу, отметив важное значение развития транспортной инфраструктуры для торгово-экономических связей тюркоязычных государств.

«Тюркоязычные страны должны создать коридоры для поставок грузов, что позволит снизить влияние негативных последствий глобальных рисков», - сказал глава TOBB. По его словам, коридор через Каспий имеет все шансы стать одной из важнейших транспортных артерий мировой торговли. «Это вполне возможно. Кроме того, это облегчит транспортировку грузов из Китая в Европу. Указанный коридор также внесет вклад в развитие стран региона».

Помимо главы TOBB, в заседании в частности приняли участие генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Рамиль Гасанов, глава Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев.