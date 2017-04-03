«Мисс Украина-Вселенная-2014» была ограблена арабским принцем?

2017-04-03 12:16 | www.oxu.az | 4

Инсайдеры в окружении «Мисс Украина-Вселенная - 2014» бьют тревогу: поговаривают, что не так давно с Анной Андрес произошел весьма неприятный инцидент. В одном из самых дорогих дубайских отелей, в котором привыкла отдыхать украинская socialite, из ее номера были похищены личные ювелирные украшения на сумму около миллиона долларов.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Jet Setter.

Свидетелями инцидента стали многие туристы и близкие друзья девушки, приглашенные на празднование ее дня рождения. Говорят, что неприятность как раз совпала с представлением окружению нового жениха, якобы арабского принца по имени Махмуд Эдрес (Mahmoud Edrees). В итоге Анино «новое счастье» принесло ей серьезные финансовые потери. Но связано ли это с тонкостями восточной «любви» или является обычным совпадением, так и осталось загадкой.

Если верить слухам, принц сделал Анне предложение руки и сердца несколько месяцев назад, однако, кроме пропавшего кольца Graff (ранее засвеченного Аней в Instagram), новое кольцо на безымянном пальце девушки так и не появилось. Также Андрес не спешит озвучивать и дату свадьбы.

Ранее мисс приписывали романы с различными известными мужчинами, например, Максимом Чернявским, экс-мужем Анны Седоковой. Ходили слухи, что именно Анна сделала из Максима известного «холостяка», став причиной распада брака. По слухам, ее связывали отношения с несколькими небезызвестными украинскими политиками и олигархами. В список поклонников украинки входит Джорджио Дамиани, вице-президент Damiani Group. В светских кулуарах шептались также о связи девушки с одним из скандальных российских политиков.

Впрочем, знающие девушку замечают, что причиной ограбления, скорее всего, стала красивая жизнь напоказ. Как и в случае Ким Кардашьян, которая в начале октября прошлого года стала жертвой грабителей в своем номере парижского отеля во время Недели моды, или Кендалл Дженнер, на дом которой не так давно совершили нападение. Анна ведет активную жизнь в социальных сетях: в ее инстаграме больше 600 тысяч подписчиков. Кроме фотографий автопарка, дорогостоящих предметов гардероба и путешествий, 24-летняя украинка делилась фото и своей коллекции ювелирных украшений. Возможно, это и сделало из нее лакомую добычу для различных аферистов, альфонсов и даже принцев.

A.C.

