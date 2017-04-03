Министр энергетики Азербайджана посетит Турцию

2017-04-03 12:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев по поручению Президента страны Ильхама Алиева посетит Турцию для участия в XX Евразийском экономическом саммите в Стамбуле, сообщили Trend в понедельник в ведомстве.

Саммит, организованный Фондом стратегических и социальных исследований "Мармара Груп", состоится 5-6 апреля.

"Запланировано выступление Натига Алиева на сессии "Равновесный статус спроса и предложения в устойчивом энергетическом, телекоммуникационном, транспортном и экономическом развитии: основные игроки и фигуры", - сказали в министерстве.

В 2015 году в рамках 18-го Евразийского экономического саммита Натиг Алиев был награжден медалью Фонда "Мармара Груп".

(Автор: Максим Цурков)

Твиттер: @MaksimTsurkov