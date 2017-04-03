Основные противники Сержа Саркисяна не попали в парламент

2017-04-03 13:35 | www.apa.az | 2

Центральная избирательная комиссия Армении подвела предварительные итоги парламентских выборов, которые были проведены в воскресенье.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», на 12:00 получены данные из всех 2009 избирательных участков.

Прошедшие 5-процентный порог правящая Республиканская партия и партия «Дашнакцутюн» получили право быть представленными в парламенте Армении.

Далее картина следующая: блок «Царукян» – 27,32% (428 965 голосов), блок «Выход» –7,77% (122 049 голосов), АРФ Дашнакцутюн – 6,57% (103 173 голосов), партия «Армянское возрождение» – 3,71% (58 277 голосов), блок «Оганян – Раффи – Осканян» – 2,7% (32 504 голосов), блок «Конгресс – НПА» – 1,65% (25 975 голосов), партия «Свободные демократы» – 0,94% (14 746 голосов), Коммунистическая партия Армении – 0,75% (11 745 голосов).

Отметим, чтобы попасть в парламент, партии должны были набрать пять процентов голосов, а блоки — семь. Таким образом, основные оппозиционные силы – блок, возглавляемый первым президент Армении Левоном Тер-Петросяном и Степаном Демирчяном, сыном убитого в 1999 году в результате провокации в парламенте спикера Карена Демирчяна (1,65%) и блок «Оганян – Раффи – Осканян», возглавляемый бывшим министром обороны Армении Сейраном Оганяном, экс-главами МИД Раффи Ованнисяном и Варданом Осканяном (2,7%), а также партия «Свободные демократы (0,94%), Коммунистическая партия Армении (0,75%), партия «Армянское возрождение» (3,71%) не вошли в парламент.