Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 в Смоленске

2017-04-03 13:55 | www.apa.az | 2

Генеральная прокуратура Польши обвиняет российских диспетчеров и «третье лицо» в умышленном провоцировании в Смоленске авиакатастрофы самолета Ту-154, в котором летел президент Лех Качиньский.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого числа людей», — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для проведения дознания российских авиадиспетчеров.

Глава прокурорской группы по расследованию причин катастрофы Марек Кучиньский добавил, что юридическое предъявление обвинений диспетчерам возможно в рамках сотрудничества с Россией в соответствии с конвенцией о правовой помощи. «Теперь мы ждем ответа российских властей о сроках выполнения нашего представления», — сказал он.

В Кремле в свою очередь заявили, что не представляется возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров в произошедшей под Смоленском авиакатастрофе, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы. Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным. Работа будет продолжаться», — сказал Песков журналистам.

Отметим, самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, в том числе Лех Качиньский с супругой и ряд официальных лиц. Все они погибли.

Согласно отчету о результатах технического расследования, опубликованному Межгосударственным авиационным комитетом в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.