Узбекистан ратифицировал договор о ВТС с Россией

2017-04-03 14:55 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал закон о ратификации договора с РФ о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС).

Текст закона обнародован в понедельник в СМИ республики.

Закон был принят Законодательной (нижней) платой парламента страны 25 января, утвержден Сенатом 28 марта.

Как ожидается, Узбекистан и Россия обменяются ратификационными грамотами по вступлению в силу межгосударственного договора о ВТС в ходе намеченного на четвертое – пятое апреля госвизита в РФ президента Узбекистана.

Договор о ВТС между РФ и Узбекистаном был подписан в ноябре 2016 года в Москве. Целью договора являются дальнейшее углубление сотрудничества в военно-технической сфере, совершенствование системы оснащения перспективными образцами вооружения и военной техники, поддержание научно-технического и производственно-технологического потенциалов сторон в сфере создания, производства, ремонта, модернизации, обслуживания и утилизации продукции военного назначения в интересах вооруженных сил, укрепление обороноспособности сторон.

Реализация договора может осуществляться разработкой программ в сфере ВТС, заключением контрактов между уполномоченными органами и организациями сторон, проведением консультаций и приглашением специалистов по конкретным вопросам ВТС. Уполномоченными органами по реализации договора определены Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) и министерство обороны Узбекистана.

(Автор: Демир Азизов)