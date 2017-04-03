Вынесен приговор владельцу клиники, в которой скончалась Эльнара Тофикгызы

2017-04-03 14:53 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу владельца клиники «Medi Sina» Мугдата Гашимова, обвиняемого в присвоении.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова, обвиняемый М.Гашимов признес последнее слово. Он не признал себя виновным и попросил суд оправдать его.

Коллегия судей удалилась на совещание. После совещания был вынесен приговор.

Приговором суда М.Гашимов был лишен свободы сроком на 9 лет.

Помимо этого, суд закрыл уголовное дело в отношении М.Гашимова, обвиненного в уклонении от налогов.

Отметим, что прокурор требовал для М.Гашимова 11 лет лишения свободы.

Отметим, владелец клиники «Medi Sina» Мугдат Гашимов был арестован по статье мошенничества. Согласно обвинению, он совершил мошенничество в отношении предпринимателя Рамазана Зейналова (Гаджи Мазан) на 163 тысячи манатов. М.Гашимов арендовал клинику у Р.Зейналова на основании договора.

Бывший декан Бакинского Славянского Университета, критик Эльнара Тофиггызы (1977 г.р.) скончалась 20 сентября 2013 года во время операции по удалению молочной железы в медицинском центре «Medi Sina».

В отношении клиники «Medi Sina» возбуждено уголовное дело на основании того, что медперсонал этой клиники халатно отнесся к Эльнаре Тофиггызы. Не имея лицензию Минздрава, была проведена хирургическая операция, что привело к смерти Э.Тофиггызы. На все имущество клиники «Medi Sina» наложен арест. Кроме того, клиника оштрафована. Суд принял решение о выплате клиникой «Medi Sina», где была произведена операция Эльнары Тофиккызы, 20 тысяч манатов, врачами Фирузом Ибрагимовым - 10 тысяч манатов, Махиром Мамедовым и Фараджуллахом Идрисовым по 6 тысяч манатов в качестве морального ущерба. Сторона заявителя обратилась в суд по поводу материального возмещения и на сегодняшний день в Ясамальском районном суде продолжается процесс против клиники и врачей в связи с материальным возмещением ущерба.