Названа дата появления первого поселка в Джоджуг Марджанлы

2017-04-03 12:57 | www.oxu.az | 2

Проводимый в Джоджуг Марджанлы первый этап строительных работ будет завершен в течение 2 месяцев, в мае. Также будет построена мечеть, аналогичная Шушинской мечети.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил находящийся с визитом в селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района вице-премьер, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

А.Гасанов сказал, что открытие первого поселка в Джоджуг Марджанлы планируется 15 июня - в День национального спасения:

«Я попросил строителей ускорить работы. Они делают для этого все возможное. Проведение того, что было сделано за 10-15 дней - большой результат. Нигде люди не работают с таким желанием. История этого села, возвращение в него жителей влияют на скорость строительных работ».

Отметим, что согласно подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 24 января 2017 года распоряжению, в рамках предстоящей работы, связанной с восстановлением села Джоджуг Марджанлы Джебраилского района, для строительства на первом этапе 50 индивидуальных домов, здания школы и соответствующей инфраструктуры из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально было выделено 4,0 (четыре) миллиона манатов.

A.M.

