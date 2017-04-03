ЦИК Армении огласил предварительные итоги парламентских выборов

2017-04-03 13:00 | www.oxu.az | 2

Центральная избирательная комиссия Армении почти полностью подсчитала предварительные итоги парламентских выборов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, по данным армянских СМИ, по положению на 12:00, получены данные из всех 2009 избирательных участков.

По данным ЦИК, лидирует правящая Республиканская партия Армении 49,12%.

Далее идут: блок «Царукян» – 27,32% (428 965 голосов), блок «Выход» – 7,77% (122 049 голосов), АРФ Дашнакцутюн – 6,57% (103 173 голосов), партия «Армянское возрождение» – 3,71% (58 277 голосов), блок «Оганян – Раффи – Осканян» – 2,7% (32 504 голосов), блок «Конгресс – НПА» – 1,65% (25 975 голосов), партия «Свободные демократы» – 0,94% (14 746 голосов), Коммунистическая партия Армении – 0,75% (11 745 голосов).

Для того, чтобы попасть в законодательный орган, партии должны преодолеть 5-процентный барьер, а партийным блокам необходимо набрать не менее 7% голосов.

2 апреля в Армении прошли парламентские выборы, в которых приняли участие пять партий и четыре партийных блока.

Н.О.