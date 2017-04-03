АМИ Trend и Словацкое государственное агентство TASR стали партнерами

2017-04-03 15:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Соглашение о сотрудничестве и обмене информацией подписано между Агентством международной информации Trend и Информационным агентством Словацкой Республики (TASR).

Договор подписали генеральный директор Trend Ильгар Гусейнов и генеральный директор TASR Ярослав Резник (Yaroslav Reznik).

Согласно документу, стороны будут поддерживать регулярный обмен оперативными информационно-аналитическими и мультимедийными материалами об общественно-политической, экономической, социальной и культурно-гуманитарной жизни в Словакии и Азербайджане. В соглашение включены пункты, согласно которым агентства смогут наладить обмен не только новостями, но и фотографиями и видеоматериалами. Соглашение также подразумевает обмен опытом между сотрудниками TASR и Trend.

Trend – независимое информационное агентство, основанное в 1995 году в Азербайджане, является поставщиком новостей из Каспийского региона, с Южного Кавказа и из Центральной Азии. В составе АМИ Trend функционируют азербайджанская, русская, английская, турецкая и фарси службы новостей, тем самым охватывая практически всю мировую языковую аудиторию. Службы сконцентрированы на производстве новостей из региона, в частности из Азербайджана, Грузии, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. Главный офис Trend расположен в Баку.

TASR является государственной службой, национальным независимым учреждением и лидером на информационном рынке Словакии. Агентство ежегодно публикует около 250 000 новостных сообщений, а также фото- и видеоматериалы. TASR предоставляет информацию на английском и словацком языках и имеет партнерские отношения со многими ведущими международными журналистскими организациями и новостными агентствами.