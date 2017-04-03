Посол: «Бельгийские компании могут помочь в диверсификации экономики Азербайджана»

2017-04-03 15:05 | www.apa.az | 3

Чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс принял делегацию Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

В ходе встречи были затронуты вопросы участия бельгийских компаний в Caspian Energy Forum - 2017, который пройдет 12 апреля в Баку, а также перспективы расширения информационного сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club), Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group.

Отметив, что основная миссия посольства заключается в поддержании хороших отношений между Азербайджаном и Бельгией, посол напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Бельгию с визитом 6 февраля. «На встрече Ильхама Алиева и короля Бельгии Филиппа в основном говорили об экономическом сотрудничестве. И, конечно же, была отмечена важность «дорожной карты» президента Азербайджана, поскольку диверсификация экономики является важной задачей», - подчеркнул посол.

По его словам, существует необходимость в диверсификации, а также в привлечении иностранных инвесторов и иностранных компаний в Азербайджан. «Главы наших государств понимают, что в глобализованном мире вы должны быть «на передовых рубежах», а диверсификация экономики – одна из главных задач Азербайджана. И бельгийские компании могут в этом помочь. Президент дал четкий сигнал бельгийским компаниям, пригласив их в Азербайджан», - подчеркнул Берт Шуфс.

По словам посла, Бельгия уже присутствует в различных сферах ненефтяного и газового сектора, к примеру, в сфере логистики, здравоохранения, сельского хозяйства и строительной сфере Азербайджана.

«Очень важно, чтобы Азербайджан позиционировал себя таким образом, чтобы привлечь такого рода компании, поскольку мы живем в очень глобализованном мире, и я должен отметить, что время от времени бельгийские компании приезжают сюда и спрашивают меня об Азербайджане. Поэтому я должен суметь объяснить причины, по которым стоит приехать в Азербайджан», - сказал посол.

Он отметил, что благодаря электронной визе стало намного легче путешествовать в Азербайджан. «В Азербайджане была проведена конференция по туризму, и это стало четким сигналом. В прошлом году такая конференция была проведена в Брюсселе. В туризме очень важно показать свою страну», - продолжил он.

«Одна из целей «дорожной карты» президента заключается в создании среды для развития МСП. Сегодня развитие малых и средних предприятий направляют технологии. Нужны предприниматели, которые не только ведут бизнес, но также имеют опыт и располагают технологиями», - продолжил он.

Говоря об энергетической отрасли, Берт Шуфс подчеркнул, что «Южный газовый коридор» - своего рода путь с востока на запад. «Если говорить о «Южном газовом коридоре», бельгийские компании уже инвестируют в этот проект, 19% в проекте TAP принадлежат бельгийской компании Fluxys», - сказал посол, отметив, что благодаря строительству «Южного газового коридора» Азербайджан также станет транзитной страной.

В завершение встречи посол дал эксклюзивное интервью Caspian Energy. В ходе интервью он затронул возможности развития двусторонних отношений, наращивания экономического сотрудничества, затронул также вопросы развития энергетического сотрудничества.