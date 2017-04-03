Завтра в Азербайджане будет туманно

2017-04-03 13:05 | www.oxu.az | 2

Во вторник, 4 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами слабый туман.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 10-15, в Баку ночью 3-5, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 4-5 апреля умеренная весенняя погода на Абшеронском полуострове в основном благоприятно повлияет на состояние метеочувствительных людей. 6 апреля порывистый ветер гилавар на фоне небольшого падения атмосферного давления может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

Н.О.

