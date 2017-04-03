90-летний британец сменил пол – ВИДЕО

2017-04-03 13:10 | www.oxu.az | 2

Несколько лет назад житель графства Лестершир Питер Дэвис (Peter Davies) взял имя Патриция, поменял документы и решился на гормонотерапию, передает Oxu.Az со ссылкой на The Daily Telegraph.

«Я начала постепенно говорить об этом некоторым соседям, - рассказывает Дэвис. - Все отвечают: не беспокойся, раз это делает тебя счастливым».

С раннего детства он чувствовал, что не похож на других мальчиков, однако признаваться в этом было небезопасно.

«Люди не понимали, что такое трансгендерность. Даже профессиональные медики», - объясняет Дэвис.

В те времена ему грозило бы лечение электрошоком и тюремное заключение.

«Они думали, что могут тебя исправить, и не осознавали, что это не болезнь, которую можно вылечить», - рассказала женщина.

В 1945 году 18-летнего Питера призвали в армию. Когда Германия капитулировала, его отправили на Дальний Восток, где шли бои с Японией, а затем в Индию. В течение следующих трех лет он служил в Палестине и в британских колониях на востоке Африки.

После армии мужчина стал работать промышленным фотографом и женился. Брак был счастливым и продолжался 63 года.

В 60 лет Питер Дэвис рассказал жене свой секрет. Она восприняла известие с пониманием и старалась помочь мужу, не афишируя его трансгендерность. Так продолжалось до ее смерти шесть лет назад.

В 2015 году Дэвису попался на глаза британский ситком Boy Meets Girl, главную героиню которого играет актриса-трансгендер Ребекка Рут. Это и помогло мужчине решиться на смену пола.

«Такое чувство, будто камень упал с плеч. До этого я жила во лжи», - поделилась Патриция.

Н.О.