Международные наблюдатели от Совета Европы, ОБСЕ и Европарламента негативно оценили выборы в Армении

2017-04-03 15:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы, состоявшиеся 2 апреля в Армении, прошли с нарушениями, в частности есть достоверная информация о покупке голосов и давлении на государственных служащих и сотрудников частных компаний, говорится в заявлении международных наблюдателей, опубликованном на сайте ОБСЕ в понедельник. Это способствовало отсутствию общественного доверия и доверия к выборам, говорится в заявлении.

«Вчерашние выборы стали первым шагом на пути к созданию новой политической системы в Армении, но изменения не могут произойти за одну ночь», - сказал Игнасио Санчес Амор, специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ.

«Жаль, что, несмотря на все юридические и организационные изменения, эти выборы не устранили давних сомнений относительно надежности и целостности избирательных процессов в стране », - сказала Лилиан Мори Паскье, глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Использование новых технологий голосования не может само по себе восстановить доверие к выборам, что имеет решающее значение для подлинной демократии, так же как лучшее законодательство является эффективным только в том случае, если оно применяется добросовестно, сказала она.

"К сожалению, избирательный процесс в Армении был подорван достоверной, повторяющейся информацией о покупке голосов, запугивании избирателей, особенно государственных служащих в школах и больницах, а также сотрудников частных компаний", - сказала Хейди Хаутала, глава делегации Европарламента.

(Автор: Эльмира Таривердиева)