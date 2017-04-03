Завершился официальный визит Президента Казахстана в Азербайджан (ФОТО)

2017-04-03 15:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник завершился официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.