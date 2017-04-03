Erdoğan: Ne yazık ki Saadet'in başındaki bir takım da hayır diyor

2017-04-03 16:41 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil hayır diyor. Ne yazık ki Saadet'in başındaki bir takım da hayır diyor. Ben Saadet’e gönül vermiş kardeşlerime, BBP’ye gönül veren kardeşlerim, CHP’ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum bu ayrım noktasıdır dikkat edin, gelin 16 Nisan’da bu reformu gerçekleştirelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu: "Rize ve Artvin'e destek verecek havalimanımızın tüm hazırlıkları yapıldı, ihale bitti. Birazdan temelini atıyoruz. TBMM Başkanımız, Ulaştırma Bakanımız, milletvekillerimiz oradalar. Buradan birlikte temel atma törenini izleyeceğiz. Havalimanımızı en geç 2021 sonunda tamamlayacağız. Havalimanı ile birlikte Rize'de turizmde, ticarette yeni bir dönem başlıyor.

"DİNAMİK BİR PARLAMENTO İSTİYORUZ"

Gençlerimizin parlamentoya girmeleri en doğal hakkı. Fatih'in torunları onun arkasından giderek niçin parlamentoya girmesin. Dinamik bir parlamento istiyoruz, genç bir parlamento istiyoruz.

BATI'DA BAZI LİDERLERE SÖZÜM VAR

3-5 Avrupalı faşistin bu ülkenin onurunu, gururunu incitmesine asla müsaade etmeyiz. Batı’da bazı liderler istisna, bazı liderlere sözüm var. Avrupa’da sandıkları oradaki kardeşlerimiz Allah’ın izniyle patlatacaklar. Avrupa’daki kardeşlerime sesleniyorum, 7 gün kaldı. İyi gidiyorsunuz, geçen yıla göre fazla gidiyor, bu faşist baskıları uygulayanlara cevabı verin diyorum.

Dün Ankara’da da söyledim. Vah dangalaklar vah. Siz kim oluyorsunuz ya? Biz ölümü korkutmuş bir nesiliz. Biz kefenlerimizi giyerek bu yola çıktık. Biz gökten zembille inerek gelmedik buralara. Silahlarla sandıklardan çıkmadık, milletin iradesiyle geldik. Ama ne yazık ki Avrupa’daki bazı liderler orada terör örgütlerini besliyor. İsviçre’de sosyalist parti, terör örgütleriyle beraber polisin korumasında bu gösterileri yapıyor. Gün ola harman ola.

Vatikan’ın AB ile işi ne? Sizin Vatikan ile işiniz ne? Bakın hepsi tek millet oldu. Ve Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne almamak için ellerinden geleni yapıyorlar mı? Şimdi hazırlanın 16 Nisan bunun için de önemli. Vereceğiniz kararla bu işi de masaya yatıracağız.

BUNLARDA YÜREK YOK

İdam parlamentodan geçtiği aman ben bunu onaylarım. Gerekirse al sana bir referandum daha. Marmaris’ten Facetime ile bir çağrı… Bu millet meydanlara döküldü. O saatte birileri de kaçıyordu. Kimdi o kaçan? Kılıçdaroğlu kaçıyordu. Havaalanında iniyor, bakırköy’de ilçe başkanının evine gitmiş. Sen de dursaydın işte, milletinle beraber olsaydın. 7 ağustos’ta bile davet ettiğimde gelmedi aslında, kendi çevresinden baskı baskı baskı… Son gün geleceğini bildirdi. Baskılara dayanamadı, bunlarda yürek yok.

CİNAYETİ İNKAR EDİYORLAR

Ömer Halis’ten 30 kurşun çıktı. Ömer Halis, o FETÖ’cü generali öldürdü. Ama istedikleri kadar sıksınlar. Bu milletin hiçbir evladı bu kadar çukurlaşamaz. Anası babası yaşındakilere kurşun sıkamaz. Şimdi çıkmışlar utanmadan sıkılmadan işledikleri cinayetleri inkar ediyorlar. 249 şehidimizin bedelini ödeyeceksiniz. Onlar size ne kadar arka çıkarsa çıksın, onlar sizi kurtaramayacaklar. Sizin ininize girdik girdik, daha da gireceğiz. Hala devletin sağında solunda saklananlar varsa onları da bulup çıkartacağız.

SAADET PARTİSİ'NİN BAŞINDAKİ BİR TAKIM DA HAYIR DİYOR

Kandil hayır diyor. Ne yazık ki Saadet'in başındaki bir takım da hayır diyor. Ben Saadet’e gönül vermiş kardeşlerime, BBP’ye gönül veren kardeşlerim, CHP’ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum bu ayrım noktasıdır dikkat edin, gelin 16 Nisan’da bu reformu gerçekleştirelim."