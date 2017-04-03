Putin'den St. Petersburg metrosundaki patlamayla ilgili ilk açıklama: Terör dahil tüm olasılıklar değerlendiriliyor
2017-04-03 16:43 | www.trend.az | 1
Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg metrosundaki patlamayla ilgili açıklama yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından açıklama yaptı.
Putin, Federal güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü ve patlamanın nedenini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Putin, terör saldırısı dahil her seçeneği değerlendiklerini belirtti.
Putin: " Terör dahil tüm olasılıklar değerlendiriliyor" dedi.
Putin, olay sırasında bir konferansa katılmak için St. Petersburg'da bulunuyor