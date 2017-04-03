Ильхам Алиев: «Наши позиции с Казахстаном совпадают»

2017-04-03 15:14 | www.apa.az | 3

«Я уверен, что решения, которые мы сегодня примем, послужат увеличению в краткий срок товарооборота и создадут новые условия для регионального сотрудничества. И Казахстан, и Азербайджан делают многое для укрепления регионального сотрудничества посредством конкретных транспортных и энергетических проектов, а также проектов, связанных с экономическим развитием. Я рад, что между нашими компаниями началось взаимное вложение инвестиций, и это дает хорошие результаты».



Как сообщает АПА, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече в расширенном составе с президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Он отметил, что визит Н.Назарбаева важен с точки зрения укрепления дружественных, братских связей между нашими странами: «Я еще раз поздравляю Вас с вступлением Казахстана в членство Совета безопасности ООН. Это означает признание роли Казахстана и Вашего личного влияния в вопросах мирового масштаба, а также признание Ваших инициатив по укреплению мира.

Мы рады развитию наших отношений, постоянно контактируем. Сегодня мы провели обмен мнениями по ряду вопросов. Проведенные нами, начиная со вчерашнего вечера, обсуждения показывают, что наши позиции по всем вопросам полностью совпадают. Мы обсудили активные взаимоотношения в политической сфере, перспективы в экономической и транспортной сферах, а сейчас продолжим дискуссии с участием делегаций.

По-моему, Ваш визит и решения, которые будут приняты, будут стимулировать частный сектор к увеличению объема инвестиций. Я хочу еще раз поприветствовать Вас и выразить уверенность в том, что этот визит будет успешным и сблизит наши страны».