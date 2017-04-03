В Баку ограничивается движение на улице Юсифа Сафарова

2017-04-03 15:21 | www.apa.az | 3

В связи с ремонтными работами на улице Юсифа Сафарова - от пересечения с проспектом Гейдара Алиева в сторону центра города до пересечения с улицей Узеира Гаджибейли - движение автотранспортных средств будет полностью ограничено.

Как АПА-Экономикс в ОАО «Азеравтойол», дорога будет закрыта с 3 апреля до ночи 4 апреля. В качестве альтернативы водители смогут воспользоваться маршрутами: проспект Бабека - улица Фазаила Ибрагимова - проспект Ходжалы - улица Афияддина Джалилова, а также проспект Бабека - улица Наджафгулу Рафиева - улица Афияддина Джалилова.