Обнародован объем средств, поступивших в Фонд помощи ВС Азербайджана

2017-04-03 13:22 | www.oxu.az | 2

Стал известен объем средств, поступивших до 1 апреля в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана, утвержденный согласно распоряжению №775 президента Азербайджана от 17 августа 2002 года, до 1 апреля 2016 года поступило 81.152.798,16 манатов, 212.673,88 долларов США, 6835,69 евро и 5000,0 рублей.

A.M.