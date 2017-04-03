Британия направит в Иорданию военных инструкторов для борьбы с ИГ

2017-04-03 15:51 | www.trend.az | 3

Великобритания направит в Иорданию военных инструкторов для подготовки местных сил к противодействию террористической группировке "Исламское государство", передает РИА Новости со ссылкой на Би-би-си.

Как ранее сообщила канцелярия премьера, в понедельник и вторник британский премьер Тереза Мэй посетит Иорданию и Саудовскую Аравию. В Иордании для Мэй главными темами переговоров станут борьба с ИГ (Исламское государство) и помощь беженцам, в Саудовской Аравии премьер надеется обсудить преимущественно вопросы торговли.

"Как ожидается, премьер объявит о том, что Британия отправит военных инструкторов в Иорданию для того, чтобы помочь стране бороться с ИГ. Мэй представит ряд шагов по укреплению сотрудничества между двумя странами в борьбе с экстремизмом", — отмечает телеканал.

Также Великобритания поможет иорданским ВВС повысить эффективность ударов по позициям ИГ.

В Саудовской Аравии Мэй обсудит возможности по увеличению объемов торговли, в частности, после Brexit. Королевство является крупнейшим торговым партнером Британии в регионе.