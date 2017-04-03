Госкомитет о ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса

2017-04-03 13:31 | www.oxu.az | 2

Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана распространил заявление в связи с ликвидацией Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

Как сообщили Oxu.Az в Госкомитете, в заявлении говорится:

«Распространенное СМИ России сообщение об обращении Минюста РФ в Верховный суд в связи с ликвидацией Всероссийского азербайджанского конгресса вызвало серьезную обеспокоенность общественности Азербайджана, в том числе многомиллионной азербайджанской диаспоры в России.

Созданный в 2001 году при поддержке общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) за прошедший период проделал большую работу в сфере построения культурных и духовных связей между проживающими в России азербайджанцами, интеграции наших соотечественников в российское общество и развития отношений между двумя странами. ВАК реализовал ряд успешных проектов, направленных на ознакомление местной общественности с азербайджанскими реалиями, пропаганду нашего культурного и духовного наследия, укрепление солидарности между нашими соотечественниками.

Деятельность ВАК, который наладил основанное на взаимном доверии эффективное сотрудничество с соответствующими органами Азербайджана и Российской Федерации, была основана на традициях многовековой дружбы народов, послужила еще большему углублению стратегического партнерства между двумя странами.

Совсем не случайно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин, приняв участие на II съезде ВАК, высоко оценили деятельность организации по развитию связей между двумя странами. Это является наглядным примером высокой оценки деятельности ВАК.

Всероссийский азербайджанский конгресс осуществлял свою деятельность в рамках законов Российской Федерации, прилагая усилия, чтобы внести свой вклад в укрепление религиозной и этнической толерантности, межнациональной дружбы, углубление диалога между культурами. При необходимости он демонстрировал принципиальную и последовательную позицию как сторонник экономического прогресса и общественно-политической стабильности. Национальные и государственные интересы России были основными и неизменными приоритетами деятельности организации.

Все это открыто демонстрирует, что прекращение деятельности ВАК на фоне идущих в мире и регионе сложных и противоречивых процессов не служит интересам двух стран. Ликвидация ВАК, или же инициативы, направленные на нанесение урона авторитету структуры, противоречат многовековым традициям дружбы, которые основываются на взаимном доверии, а также духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и могут служить интересам сил, которые не заинтересованы в развитии этих отношений.

Общественность Азербайджана, а также проживающая в России многомиллионная азербайджанская община надеются, что соответствующие структуры Российской Федерации примут объективное и справедливое решение, соответствующее национальным интересам двух стран. Впредь объединившая вокруг себя всех азербайджанцев России ВАК как организация, играющая важную роль в развитии двусторонних отношений, продолжит вести среди наших соотечественников культурно-духовную деятельность, и она послужит укреплению дружбы между Россией и Азербайджаном».

A.M.