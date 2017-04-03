Иранец хотел вывезти крупную сумму денег из Азербайджана

2017-04-03 13:40 | www.oxu.az | 2

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку вывоза крупной суммы незадекларированной иностранной валюты из страны.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана, в ходе проверки рентгеновским аппаратом сумки гражданина Ирана Амирахмади Мохаммедрезы, желавшего отправиться рейсом Баку-Тегеран, на мониторе появились изображения денег.

Гражданин был задержан, и проведен досмотр его сумки. В результате в сумке были обнаружены 172 стодолларовые купюры, не прошедшие таможенную декларацию.

По факту ведется расследование.

A.M.