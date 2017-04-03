В руководстве азербайджанской СК произошли изменения

2017-04-03 16:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Член Совета директоров азербайджанской страховой компании (СК) Baku Insurance Хадиджа Гасанова покинула свою должность, сообщается в информации на сайте компании.

Согласно информации, в настоящее время ее место остается вакантным.

Отметим, что Гасанова до начала 2017 года являлась председателем правления основного акционера Baku Insurance - Bank Respublika. В январе ее на данном посту заменил Асеф Намазов.

В настоящее время в Совет директоров Baku Insurance входят четыре человека - председатель Эльчин Гулиев и члены Совета Мурад Рагимов, Джамиль Мамедов и Эльмар Абасов.

Свою должность также покинул глава Ревизионной комиссии СК Акшин Амиров, в результате чего в составе комиссии осталось два человека - Рамиля Сафарова и Вафа Мамедова. Должность главы Ревизионной комиссии также остается вакантной.

Baku Insurance действует на азербайджанском рынке страхования с 28 августа 2007 года.

Уставный капитал СК составляет 8,9 миллиона манатов. ОАО Baku Insurance создано путем приобретения банком контрольного пакета (более 50 процентов акций) страховой компании Tural Sığorta. Остаток акций обновленной компании поделен между физическими лицами.

Компания имеет лицензию на предоставление 27 видов страховых услуг. Среди них такие виды, как страхование по традиционному имущественному, индивидуальному страхованию, страхованию ответственности, по страхованию космических, энергетических рисков, рисков загрязнения окружающей среды и другие. Baku Insurance обслуживает как физических, так и юридических лиц.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, СК в январе-феврале 2017 года собрала страховые премии на сумму 173,78 тысячи манатов, при выплатах в размере 60,95 тысячи манатов.

Официальный курс на третье апреля составляет 1,7244 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)