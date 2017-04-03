Excelsior Hotel & Spa Baku лидирует по количеству публикаций

2017-04-03 16:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компания Media Consulting & Services обнародовала список отелей, наиболее часто упоминавшихся в СМИ в марте 2017 года.

Согласно проведенному компанией исследованию, Excelsior Hotel & Spa Baku в марте 2017 года вышел на первое место по количеству информаций в прессе, посвященных функционирующим в Азербайджане отелям.

В марте были опубликованы 153 информации о деятельности отеля Excelsior Hotel & Spa Baku.

Media Consulting & Services охватывает материалы, публикуемые в более 215 источниках, включая 10 телевизионных, 35 печатных и 170 онлайн-медиа, и анализируя их по количеству, характеру и содержанию подсчитывается медиа-рейтинг компаний по секторам.

«Март текущего года был насыщен разнообразными интересными мероприятиями, проведенными в отеле Excelsior Hotel & Spa Baku, которые не остались незамеченными масс-медиа. Мы и далее намерены проводить разные мероприятия, в частности в апреле планируем провести показ моды “Baku Fashion 2017, на котором местные и зарубежные дизайнеры представят свои новые коллекции», - сказал начальник отдела корпоративных коммуникаций AtaHolding Диляра Заманова.

Отель Excelsior Hotel & Spa Baku функционирует с августа 2005 года. Отель включает в себя 1 королевский номер “Imperial”, 2 номера люкс “Royal”, 4 номера люкс “Crown”, 45 номеров стандарт “Heritage” и 9 стандартных номеров “Duke”, конференц-залы, бизнес-центр, рестораны и бары, самое большое и красивое в городе СПА и оздоровительный центр.