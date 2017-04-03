Госнефтефонд Азербайджана в I квартале продал на валютных аукционах 784,4 млн. долларов

2017-04-03 16:03 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в ГНФАР, на валютных аукционах в течение марта продано инвалюты на сумму 250 млн. долларов. В январе-феврале 2017 года ГНФАР продал на валютных аукционах 543,4 млн. долларов. Таким образом, в январе-марте 2017 года объем продажи валюты на валютных аукционах составил 784,4 млн. долларов. Напомним, что в 2016 году ГНФАР продал 4,9 млрд. долларов, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.