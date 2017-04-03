10 человек погибли при взрыве в петербургском метро - ОБНОВЛЕНО-1
2017-04-03 16:24 | www.apa.az | 3
Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, где, по разным данным, произошли от одного до двух взрывов, было начинено поражающими элементами.
Как передает АПА, об этом сообщает телеканал "Россия 24".
"Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, видимо было заложено в одном из мест вагона, который разорван напополам. Предмет не установлен. Поезда следуют без остановки", — говорится в сообщении.
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16:24
Десять человек, по предварительным данным, погибли в результате взрыва в вагоне метро на станции «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.
«По самой первой предварительной информации, жертвами взрыва стали примерно 10 человек. Есть раненые», - сказал источник, отметив, что точное число пострадавших уточняется. Официального подтверждения этой информации пока нет.
На месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что на станции метро «Сенная площадь» произошел взрыв, есть пострадавшие.
Известно, что на вход и выход закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзенская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор».
В настоящий момент закрыты семь станций синей ветки метро.
О происшествии было доложено президенту страны Владимиру Путину.
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16:18
По меньшей мере пять человек погибли и более 50 пострадали при взрыве в вагоне метро на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.
Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сегодня сообщил источник в правоохранительных органах.
«Станция «Черная речка» закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют. Следователи пока не могут приступить к работе», — отметил источник.
В то же время он не подтвердил информацию о взрыве на станции «Сенная площадь».
«Пока подтверждения этой информации у нас нет. На станции зафиксировано задымление, идет эвакуация», — отметил он.