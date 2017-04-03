Инфляция в Турции ускорилась до максимума за 14 лет

2017-04-03 14:05 | www.oxu.az | 2

Потребительские цены в Турции в марте выросли на 11,29%, инфляция стала максимальной с 2003 года.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на статистическое ведомство Turkstat.

Инфляция достигла двузначных значений впервые с марта 2012 года. В результате усилилось давление на ответственных за денежно-кредитную политику чиновников, которые стремятся укрепить турецкую лиру и поддержать рост экономики.

Базовая инфляция в Турции в марте (без учета некоторых переменных, в том числе цен на энергоносители) ускорилась до 9,46%. По данным Turkstat, продукты питания и алкоголь внесли наибольший вклад в рост цен в прошлом месяце — эти категории товаров подорожали почти на 22%.

Н.О.