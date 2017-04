В Баку впервые выступит звезда британской эстрады Dua Lipa

БАКУ /Trend Life/ - В Баку впервые выступит звезда британской эстрады Dua Lipa, сообщает Trend Life. Концерт пройдет 8 июля на сцене Elektra Events Hall.

Дуа Липа (англ. Dua Lipa; родилась 22 августа 1995 в Лондоне) - британская певица албанского происхождения, автор песен и модель. Её имя «Дуа» с албанского языка переводится как «Я люблю», «Я хочу» или «Я нуждаюсь». Её отец Дукагжин Липа был рок-музыкантом, и она росла, слушая, как он поёт. Музыкальная карьера началась в возрасте 14 лет, когда она начала размещать на YouTube кавер-версии песен Кристина Агилеры и Нелли Фуртадо. Свой музыкальный стиль певица определяет как «тёмный поп». В 2015 году она подписала контракт с Warner Bros. Records. В декабре 2016 года при поддержке журнала The Fade был снят документальный фильм о певице, See in Blue.

В январе 2016 года начался её первый концертный тур по Великобритании и Европе. В 2016 году номинирована на премию ВВС - Sound of…2016 и MTV Europe Music Awards - Best Push Act. В 2017 году была номинирована на Brit Award - Critics' Choice и NME Awards - Best British Female Artist, и удостоена нескольких премий, среди которых Eurosonic Noorderslag - European Border Breakers Awards (EBBA), Public Choice Award и Best Newcomer of the Year Award, NME Awards - Best New Artist.

Билеты скоро в продаже: Standart - 60 манат, VİP - 180 манат.



Телефон для связи: +994553434090, +994503327007.

(Автор: Вугар Иманов)